Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Gera (ots)

Gera . Am Freitag (1. Mai 2025) ereignete sich gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Gera, bei dem ein 64-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 47-jährige Fahrer eines Pkw und der Kradfahrer befuhren hintereinander die Straße des Friedens und bogen nach links in die Hofer Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Pkw-Fahrer zum Wenden an, was zu einer Kollision mit dem hinter ihm fahrenden Motorrad führte. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst beräumt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und weitere Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell