Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Paar greift Polizisten an und leistet massiven Widerstand (27.01.2025)

Rottweil (ots)

Ein Pärchen ist am Montagabend am Bahnhof in Rottweil ausgerastet und hat massiven Widerstand geleistet. Gegen 21.45 Uhr kam es auf Gleis 4 zunächst zu einer Streitigkeit zwischen dem 29-Jährigen und seiner gleichalten Freundin. Nachdem der Disput auszuarten schien, versuchten mehrere Personen einer unbeteiligten Gruppe die Streitenden zu trennen. Daraufhin ging der 29-Jährige auf die Schlichtenden los. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete das Pärchen zunächst in einen wartenden Zug, stieg dann jedoch wieder aus und ging in aggressiver und provozierender Haltung auf die Polizisten los. In dem folgenden Gerangel leisteten sowohl der 29-Jährige als auch seine Begleiterin massiven Widerstand, wobei sie mehrere Beamte verletzten, ehe sie vorläufig festgenommen werden konnten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs, Widerstands und gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell