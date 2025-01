Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Bleichestraße/Großherzog-Karl-Straße (27.01.2025)

VS-Villingen (ots)

Über 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der Kreuzung Bleichestraße/Großherzog-Karl-Straße ereignet hat. Eine 23-jährige VW Golffahrerin übersah einen Audi einer 52-Jährigen und kollidierte mitten auf der Kreuzung mit dem vorfahrtsberechtigten Wagen. Am Audi entstand Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, den Schaden am Golf schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell