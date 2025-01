Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frau fällt auf Telefonbetrüger rein - Polizei warnt erneut, keine persönlichen Daten herauszugeben! (27.01.2025)

Konstanz (ots)

Eine Frau ist am Montagvormittag auf einen Telefonbetrüger hereingefallen. Die 51-Jährige erhielt auf ihrem Festnetztelefon zunächst einen Anruf einer fremden Frau, die sie nach kurzer Kommunikation an einen ebenfalls fremden Mann weiterleitete. Im weiteren Verlauf des Telefonats überzeugte der Betrüger, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab die Frau davon, dass ihr Konto nicht sicher sei, er ihr aber dabei helfen könne, es sicherer zu machen. In der Folge gab die 51-Jährige neben ihren Zugangsdaten zum Onlinebanking mehrfach parallel auf ihrem Handy generierte PINs und TANs direkt an den Betrüger am anderen Ende der Leitung weiter. So gelang es dem Unbekannten den Dispo des Kontos der Frau zu erhöhen und anschließend mehrere tausend Euro auf sein Konto zu überweisen. Die Polizei warnt erneut:

Sollte Sie einen Anruf, eine SMS oder Mail eines angeblichen Mitarbeiters "Ihrer" Bank bekommen, legen Sie auf und rufen über die Ihnen bekannte Nummer bei Ihrer Bankfiliale.

Öffnen Sie auf keinen Fall mitgeschickte Links und geben sie nirgends PIN oder TAN-Nummern ein oder weiter!

Holen Sie sich Rat und halten zunächst Rücksprache bei Ihrer Bank oder Personen Ihres Vertrauens!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese und andere Betrugsmaschen!

Die Polizei rät, bei Verdachtsmomenten Anzeige zu erstatten, um weitere Fälle zu verhindern. Bleiben Sie wachsam - Aufklärung und Vorsicht können viel bewirken.

Für weiterführende Informationen zu Betrugsprävention und Sicherheit scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps

