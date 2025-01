Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) 21-Jähriger flüchtet berauscht, ohne Führerschein und gültige Versicherung - Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht (27.01.2025)

St. Georgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und geschädigte Verkehrsteilnehmer eines Vorfalls, der sich am Montagnachmittag in der Roßbergstraße ereignet hat. Gegen kurz vor 15 Uhr bog ein 21 Jahre alter Peugeotfahrer kurz vor der Polizei entgegen der Fahrtrichtung nach links in die Rossbergstraße ab. In der Folge missachtete der junge Mann sämtliche Anhalteaufforderungen und flüchtete entgegen der Einbahnstraße. Ein ordnungsgemäß fahrender Kleinbus musste dem Peugeot ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Während seiner Flucht stoppte der 21-Jährige den Wagen kurz um einen unbekannten Beifahrer aussteigen zu lassen, der daraufhin davonrannte. Auf Höhe einer Gaststätte hielt der 21-Jährige schließlich an und stellte sich der Kontrolle. Dabei gab er an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Damit nicht genug, sei sein Auto zudem nicht versichert.

Der 21-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und muss sich nun wegen gleich mehrere Verstöße verantworten.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Fahrer des Kleinbusses und weitere Verkehrsteilnehmer die durch den jungen Mann gefährdet worden sind und Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Beifahrer (etwa 180 Zentimeter groß, schwarze Brille, Mütze, dunkle Arbeitskleidung) geben können, sich unter der Tel. 07724 9495-0 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

