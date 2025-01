Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung am Friedrich-Wöhler-Gymnasium - rund 10.000 Euro Schaden (27./28.01.2025)

Singen (ots)

Unbekannte Randalierer haben am Gebäude des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums in der Münchriedstraße im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Die Täter rissen mehrere Jalousien im Untergeschoss gewaltsam herunter und schlugen zudem die Scheibe eines Klassenraumes ein.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

