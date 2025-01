Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 41-Jähriger verbringt die Nacht nach Randalen in Polizeigewahrsam (27.01.2025)

VS-Villingen (ots)

Nachdem er randaliert hat musste ein Mann die Nacht auf Dienstag in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Im Rahmen eines Einsatzes des Rettungsdienstes kam der 41-Jährige zunächst mit dem Krankenwagen in das Klinikum. Mit der dortigen Beurteilung, dass kein Behandlungsbedarf mehr bestehe offenbar unzufrieden urinierte der Mann in die Notaufnahme, woraufhin ihn ein Oberarzt der Örtlichkeit verwies. Daraufhin verließ der 41-Jährige die Klinik wutentbrannt und schlug in der Folge an mehreren auf dem Mitarbeiterparkplatz abgestellten Autos die Seitenspiegel ab. Anschließend lief er über den Parkplatz vor der Notaufnahme wo er an weiteren Fahrzeugen seinen Frust herausließ ehe ihn die verständigte Polizei kurz darauf antraf und in Gewahrsam nahm. Neben dem noch nicht zu beziffernden Schaden an den Autos erwartet den 41-Jährigen nun zudem eine Rechnung für den nächtlichen Schlafplatz auf dem Polizeirevier.

