POL-HAM: Kind bei Schulwegunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In der Nacht von Montag, 20. Januar, auf den darauffolgenden Dienstag hebelten unbekannte Täter eine Zugangstür zu einem Bürogebäude und ein Tor zu einer Lagerhalle an den Fördertürmen auf. Sie stahlen ein Tablet und eine geringe Menge an Bargeld. Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an ...

