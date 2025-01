POL-HAM: Lkw unter Unterführung eingeklemmt - Stundenlange Sperrung

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 13. Januar, in einem Parkhaus am Richard-Matthaei-Platz sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Zeugen. Die Person hinterließ zwischen 6 Uhr und 15 Uhr eine Notiz an der Windschutzscheibe des beschädigten Autos. Darauf zu lesen war das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers, der dem geparkten Mercedes-Benz demnach hinten links aufgefahren sei und sich ...

