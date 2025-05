Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchdiebstahl in Tagespflegeeinrichtung

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum 30. April 2025 kam es in einer Tagespflegeeinrichtung in der Tschaikowskistraße zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich gegen 05:27 Uhr Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus einem Büro mehrere technische Gegenstände und Medikamente in einem geschätzten mittleren vierstelligen Betrag. Der Sachschaden, der durch das Aufbrechen der Bürotür entstand, wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 in Verbindung zu setzen. (Bezugsnummer: 0109800/2025) (SR)

