Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zahlreiche Trunkenheitsfahrten im Bereich Greiz in der Walpurgisnacht

Greiz (ots)

Greiz. Im Rahmen der Streifentätigkeit der Polizisten der Polizeiinspektion Greiz konnten diese, in der Nacht vom 30.04.2025 auf den 01.05.2025, diverse Verkehrsverstöße und Trunkenheitsfahrten feststellen. Darunter zählten neben einem Fahren ohne Führerschein auch ein Kennzeichenmissbrauch, sowie insgesamt sechs alkoholisierte Fahrzeugführer. Weitestgehend beliefen sich die Atemalkoholwerte der betroffenen Fahrzeugführer, im Bereich zwischen 0,5 und 1,0 Promille. In diesen Fällen wurden gegen die Betroffenen Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Jedoch konnte auch ein Fahrzeugführer in Greiz, mit einem Atemalkoholwert von 1,78 Promille einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen diesen Fahrer wurde in der Folge ein Strafverfahren eigeleitet, sein Führerschein beschlagnahmt und eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. <MS>

