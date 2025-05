Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diverse Verkehrsunfallfluchten mit erheblichem Sachschaden

Greiz. In den Abendstunden des 29.04.2025 kam es in dem Stadtbereich Greiz zu mehreren Verkehrsunfallfluchten, bei welchen jeweils erheblicher Sachschaden an den betroffenen Fahrzeugen entstand. Teilweise wurden an den beschädigten Fahrzeugen ganze Bauteile abgerissen und die gesamte Seite beschädigt. Die Unfälle ereigneten sich zum einen auf dem Parkdeck des E-Centers Greiz, der Straße Am Hainberg, sowie der Heynestraße in Greiz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnten alle drei Verkehrsunfälle in Zusammenhang stehen, da sich alle in einem gleichen Zeitraum ereigneten und die Spurenlage sich ähnelte. Demnach müsste das Verursacher Fahrzeug weißen oder einen beigen Lack haben, sowie diverse Schäden aufweisen. Da bisweilen keine konkrete Hinweise auf den Verursacher vorliegen bittet die Polizeiinspektion Greiz um Unterstützung der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <MS>

