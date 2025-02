Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinunfall einer 35-Jährigen

Bild-Infos

Download

B271, Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 23.02.2025 gegen 13:54 Uhr kam es auf der B271 in Höhe Kirchheim Süd zu einem Verkehrsunfall. Die 35-jährige Bad Dürkheimerin befuhr mit ihrem Pkw - Fabrikat Opel - die B271 aus Herxheim kommend in Fahrtrichtung Grünstadt. In einer Linkskurve kippte der Fahrerin eine Pflanze im Beifahrer-Fußraum um, weshalb sie versuchte, diese aufzurichten, dabei lenkte sie ihren Pkw nach rechts in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Als sie bemerkte, dass sie von der Fahrbahn abgekommen war, versuchte sie durch eine ruckartige Lenkbewegung nach links den Pkw wieder auf die Fahrspur zu befördern. Bei dem Lenkmanöver blockierten jedoch die Reifen, der Pkw stellte sich quer, überschlug sich und landete am Hang des Grünstreifens auf dem Dach. Die 35-jährige Autofahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam vorsorglich in eines der umliegenden Krankenhäuser. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe des Fahrzeugs dürfte sich auf ca. 3.000 EUR belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell