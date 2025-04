LPI-G: Ergänzung zur Pressemeldung vom 08.04.2025: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gera (ots) - Hohenleuben. Am Dienstagabend (29.04.2025) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Brandgeschehen in der Justizvollzugsanstalt in der Gartenstraße in Hohenleuben, weshalb die Feuerwehr und die Polizei alarmiert wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entzündete ein 38-jähriger Häftling mittels eines Feuerzeuges in der Zelle befindliche Gegenstände, wodurch es zum Ausbruch eines Feuers kam. Aufgrund der ...

