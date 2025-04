LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Dienstagabend (29.04.2025) wurde gegen 20:10 Uhr ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall in der Klostergasse in Altenburg gemeldet. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung auf dem Weg in Richtung Markt und wurde dabei von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Mann wurde zur weiteren ...

