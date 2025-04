Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte versuchen Garage gewaltsam zu öffnen

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Im Zeitraum vom 21.04.2025, 16:00 Uhr bis zum 28.04.2025, 18:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage im Bereich des Hainbergsees in Meuselwitz zu verschaffen. Der oder die Unbekannten verursachten dabei Sachschaden am Garagentor in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Ein Eindringen in die Garage gelang nach bisherigen Erkenntnissen nicht.. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 entgegen. (Bezugsnummer: 0109280/2025) (SR)

