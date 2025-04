Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Montagvormittag (28.04.2025) kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich eines Kreisverkehrs in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Schmölln zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin gemeinsam mit einem 56-jährigen Lkw-Fahrer den Kreisverkehr. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die 64-Jährige von hinten auf den Lkw auf. Durch den Aufprall wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer verblieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, wodurch ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell