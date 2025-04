Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera. In der Nacht vom 27.04.2025 zum 28.04.2025 bis 07:00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam mehrere Baucontainer auf einem Baustellengelände am Weg der Freundschaft. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen lediglich Lebensmittel in geringem Wert entwendet. Allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter unerkannt. Als ein Mitarbeiter am Morgen den Einbruch feststellte, informierte er die Polizei. Diese leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls ein. Hinweise zu verdächtigen Personen sind derzeit nicht vorhanden. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zur Tathandlung geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 107443/2025) (SR)

