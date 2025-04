Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz nach Verkehrsunfall - Ermittlungen zu mehreren Straftaten

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz (Niederpöllnitz). Am späten Sonntagabend (27.04.2025) kam es gegen 22:52 Uhr in der Straße Am Bahnhof zu einem Polizeieinsatz, der mehrere Ermittlungsverfahren zur Folge hat. Polizeibeamte wollten im Rahmen einer Kontrolle einen Pkw anhalten. Trotz deutlicher Anhaltesignale entzog sich der Fahrer durch starkes Beschleunigen der Kontrolle. Kurz darauf stoppte das Fahrzeug abrupt in einer Nebenstraße. Der Fahrer verließ den Pkw und flüchtete zu Fuß. Da das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, rollte es rückwärts gegen einen Gartenzaun, der hierbei beschädigt wurde. Die Beamten konnten den Mann schließlich in einem nahegelegenen Gebüsch feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung wurden unter anderem ein gefälschter ausländischer Führerschein und eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Ein vorläufig durchgeführter Schnelltest bestätigte einen Drogenkonsum. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell