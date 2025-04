LPI-G: llegale Pyrotechnik aufgefunden

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Nachmittag des 27.04.2025 kam es in der Elie-Wiesel-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Gegen 14:12 Uhr warf eine bislang unbekannte Person aus einem leerstehenden Gebäude ein Metallprofil in Richtung eines abgestellten Fahrzeuges eines 19-Jährigen. Durch den Aufprall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der unbekannte Täter ...

