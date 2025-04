Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Nachmittag des 27.04.2025 kam es in der Elie-Wiesel-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Gegen 14:12 Uhr warf eine bislang unbekannte Person aus einem leerstehenden Gebäude ein Metallprofil in Richtung eines abgestellten Fahrzeuges eines 19-Jährigen. Durch den Aufprall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend unerkannt vom Tatort. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur tatverdächtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

(Bezugsnummer: 0106873/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell