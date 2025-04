Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme kam es zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Gera (ots)

Am frühen Abend des Freitags wurde in der Berliner Straße in Gera eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehrs mit Beleidigung zum Nachteil eines Beamten des Geraer Ordnungsamtes aufgenommen. Der hier als Tatverdächtige ermittelte 47-jährige Mann zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften der Polizei unkooperativ. Der Tatverdächtige beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten und ging mit erhoben Fäusten auf diese los. Die Polizeibeamten brachten ihn zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen den 47-jährigen Mann wird nun ua. Wegen Nötigung im Straßenverkehrs, und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell