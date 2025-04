Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Exhibitionistische Handlungen mit anschließender Trunkenheitsfahrt

Greiz (ots)

Greiz. Am frühen Samstagmorgen, den 26.04.2025 gegen 00:20 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Greiz von einem jungen Pärchen, welche in ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Elsterufers saßen die Mitteilung, dass sich hinter ihrem Fahrzeug eine männliche Person befindet, welche exhibitionistische Handlungen ausführen soll. Der Mann, welcher sich hinter dem Fahrzeug befand, versuchte während der Tatbegehung ständig Blickkontaktakt zu dem Pärchen über den Innenspiegel herzustellen. Währenddessen befriedigte sich der Mann selbst, sowohl an seinem Glied als auch Anal. Nachdem der Mann die Tathandlungen an sich beendet hatte entfernte sich dieser in einem PKW vom Tatort. Der Beschuldigte konnte jedoch kurze Zeit später in Greiz angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich zudem noch, dass der Täter während der Exhibitionistischen Handlung, sowie der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine, weshalb dem 37-jährigen Mann umgehend die Weiterfahrt untersagt wurde und im Anschluss eine beweissichernde Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Sexualdelikte, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. <MS>

