Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugbrand in Greiz, PKW vollständig ausgebrannt

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht von Samstag auf Sonntag den 27.04.2025 gegen 00:55 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Greiz die Meldung über einen brennenden PKW in der Stavenhagenstraße in Greiz. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der betroffene PKW, Ford Fiesta bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gelöscht werden, sodass dieser vollständig ausbrannte. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch eine abgefeuerte Feuerwerksbatterie ausgelöst wurde, welche in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges gezündet wurde. Weiterhin wurde bekannt, dass der Beschuldigte der fahrlässigen Brandstiftung, welcher in der anschließenden Fahndung aufgegriffen werden konnte, diese Feuerwerksbatterie als Überraschung zu einer Geburtstagsfeier zünden wollte. Da der 37-jährige Mann jedoch nicht über eine Genehmigung verfügte, wurde neben dem eingeleiteten Strafverfahren der fahrlässigen Brandstiftung auch wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell