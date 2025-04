Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anwohner beschädigt mehrere Türen in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 25.04.2025 wurde die Polizeiinspektion Greiz zu einer noch andauernden Sachbeschädigungshandlung in den Wohnblock im Stadtbachring 27 in Zeulenroda-Triebes gerufen. Hier sollte ein männlicher Bewohner des Hauses durch den Flur laufen und bereits mehrere Türen beschädigt haben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen amtsbekannten 17-jährigen Mann handelt, welcher aus bislang unbekannten Gründen zwei Türen des Wohnhauses, zum einen die Hauseingangstür, sowie eine Zwischentür im Hausflur beschädigte. Gegen den Herrn wurden nun die Ermittlungen wegen der begangen Sachbeschädigung aufgenommen. <MS>

