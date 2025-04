LPI-G: Angegriffener Zigarettenautomat

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am Donnerstag, den 17.04.2025 zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr, wurde in einem Einkaufsmarkt in der Meinersdorfer Straße die Geldbörse einer 70-jährigen Frau entwendet. Diese wurde beim Einkaufen von einer unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen stahl diese die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten der 70-Jährigen. Die Täterin, vermutlich osteuropäischer Herkunft, war ca. 170 cm groß, ...

mehr