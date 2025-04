POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 13.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Diebstahl eines Liegerades mit Zeugensuche++Drei schwere Verkehrsunfälle++Trunkenheitsfahrt++Führen eines E-Scooter unter Btm-Einfluss++Körperverletzungsdelikt mit Zeugensuche++

Leer - Diebstahl eines hochwertigen Liegefahrrades --Zeugensuche--

Bereits am Freitag wurde in der Zeit von 14:30 bis 17:00 Uhr ein hochwertiges blaues Liegefahrrad der Marke Velotechnik entwendet. Die Geschädigte hatte das Fahrrad mittels eines Kettenschlosses verschlossen, musste bei der Rückkehr zum Fahrrad aber die Entwendung feststellen. Das Fahrrad war auf dem Parkplatz beim großen Verbrauchermarkt am Osseweg abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Drei schwere Verkehrsunfälle

Moormerland - Eine 85-jährige Fahrradfahrerin aus Moormerland wurde am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr schwer verletzt. Diese hatte mit ihrem Fahrrad den Kreisel an der Koloniestraße/Königstraße/Friesenstraße in Richtung Königstraße befahren. Eine 67-jährige Pkw-Führerin aus Moormerland befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisel und wollte mit ihrem Pkw diesen zur Friesenstraße hin verlassen, übersah hierbei aber die Fahrradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, die eine Aufnahme in einem Krankenhaus unabdingbar machten. Die Pkw-Führerin blieb unverletzt, die Fahrzeuge wurde beschädigt.

Detern - Gegen 15 Uhr des Samstages kam es nahe der Ortschaft Amdorf auf der Stintricker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Leer fuhr mit seinem Motorrad hinter einer 19-jährigen Pkw-Führerin aus Ostrhauderfehn her. Beide fuhren in Richtung Backemoor. Als ein Tier unvermittelt die Fahrbahn querte, musste die Pkw-Führerin ihr Fahrzeug stark abbremsen. Diesen Umstand erkannte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Kollision zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Dieser musste mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Pkw-Führerin blieb nach hiesigem Kenntnisstand unverletzt.

Rhauderfehn - Gegen 16:30 Uhr des Samstages kam es in der Ortschaft Burlage zu einem schweren Verkehrsunfall, in deren Folge ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Papenburg schwer verletzt wurde. Dieser hatte aus Richtung Papenburg kommend die Brunzeler Straße befahren. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Rhauderfehn befuhr die Jakobstraße, bog nach rechts auf die Brunzeler Straße, um gleich danach wieder nach links in den Forstweg abzubiegen. Hierbei hatte dieser die Geschwindigkeit des herannahenden Motorradfahrers augenscheinlich unterschätzt, so dass es zu der Kollision kam. Der Motorradfahrer wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht, der Pkw-Fahrer blieb nach jetziger Kenntnis unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ob der Motorradfahrer zu schnell unterwegs war, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen durch die Polizei.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt

Mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille war am Samstag gegen 18:50 Uhr ein 62-jähriger Pkw-Führer aus Westoverledingen auf der Süderstraße unterwegs. Durch die Polizei wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Emden - Führen eines E-Scooter unter Btm-Einfluss

Polizeibeamte musste am Samstagabend gegen 19:45 Uhr bei der Kontrolle eines 30-jährigen E-Scooter-Führers aus Emden auf der Hermann-Allmers-Straße feststellen, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Dieser gab zu, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Emden - Körperverletzungsdelikt mit Zeugensuche

Gegen 04:20 Uhr des heutigen Sonntages kam es auf dem Neuen Markt zu einer Schlägerei. Nach dem jetzigen Kenntnisstand haben drei bisher unbekannte männliche Personen auf zwei Heranwachsende aus Emden (19 u. 20 Jahre alt) eingeschlagen und diese leicht verletzt, so der jetzige Kenntnisstand. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden. Die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen.

