Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 12.04.2025

++Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol++Tätlicher Angriff nach Verkehrsunfall++Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung++

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Emden - Am 11.04.2025 gegen 23:30 Uhr kam es in Emden zu einer Verkehrskontrolle eines 22jährigen Fahrzeugführers aus Filsum. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 Promille. Zudem lag bei dem Fahrzeugführer eine Führerscheinsperre vor. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Tätlicher Angriff nach Verkehrsunfall

Westoverledingen - In der Freitagnacht gegen 23:30 Uhr befuhr der 30jährige aus Westoverledingen mit seinem Kleinbus die Hauptstraße und beabsichtigte im Bereich einer dortigen Einfahrt zu wenden. Dabei fuhr der 30jährige rückwärts in einen Graben und kam mit dem Kleinbus zum Liegen. Im Rahmen der Personalienfeststellung griff der Fahrzeugführer die eingesetzten Polizeibeamten an. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Es stellte sich zudem heraus, dass die Person unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Die Person wurde aufgrund seiner Alkoholisierung ins polizeiliche Gewahrsam verbracht. Des Weiteren wurde zu Bestimmung des Blutalkoholwertes eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Leer - Am 12.04.2025 kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Leer. Der 33jährige aus Leer beabsichtigte mit seinem Fahrzeug von der Ausfahrt des dortigen Schnellrestaurants links auf die Hauptstraße in Richtung Papenburger Straße abzubiegen. Dabei übersah der Fahrzeugführer den von rechts kommenden bevorrechtigten 18jährigen-Fahrzeugführer aus Bunde. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrzeuge beschädigt worden sind. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem unfallverursachenden Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 1,40 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell