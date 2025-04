Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb in Greiz gestellt

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 25.04.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz gegen 13:10 Uhr ein flüchtiger Ladendieb gemeldet. Dieser soll aus dem Bekleidungsgeschäft in der Brückenstraße in Greiz eine Jacke im Wert von 20,- Euro entwendet haben und sich nun auf der Flucht befinden. Durch die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 32-jährige Täter, anhand der Personenbeschreibung, im Stadtgebiet Greiz aufgegriffen werden. Hierbei trug dieser das Beutegut noch bei sich, wodurch ihm die Tat zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Während der Tatbegehung stand der Beschuldigte zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Dieser hatte um 13:30 Uhr einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille. Gegen den Mann wurde im Nachgang eine Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Diebstahls eingeleitet. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell