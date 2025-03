Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol und Familienzwistigkeit enden in Schlägerei

Erfurt (ots)

Am Abend des 22.03.2025 gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei zwischen zwei Personen in unmittelbarer Umgebung eines Verbrauchermarktes in Erfurt in die Kranichfelder Straße gerufen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen wurden zwei der Polizei bekannte Personen angetroffen.

Wie sich herausstellte, waren die beiden Brüder zuerst verbal aneinander geraten. Dieses steigerte sich vermutlich durch den deutlich wahrnehmbaren Alkoholeinfluss und führte schlussendlich zu einer wechselseitig geführten Schlägerei. Beide traktierten sich gegenseitig mittels Schlägen.

Für einen vor Ort befindlichen Zeugen ging dieses wohl über das sonst übliche Maß hinaus und er informierte die Polizei.

Die Streithähne wurden getrennt und die Polizei fertigte Anzeigen wegen begangenen Körperverletzungen. Beide verletzten sich leicht an den Händen und im Gesicht. Medizinische Behandlungen benötigten beide zum Glück nicht.

Die beiden Herren erhielten einen Platzverweis. Nunmehr können sich die Streithähne beim Ausnüchtern Gedanken über ihr Handeln machen.(MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell