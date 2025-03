Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leichtsinnige Naschkatzen

Erfurt (ots)

Einen besonderen Nachtisch wollten sich am Samstag gegen 13:00 Uhr ein 17- Jähriger und ein 11- Jähriger zubereiten. Auf einer weitläufigen Wiesenfläche angrenzend an das Waldgebiet Willroder Forst stapelten sie Geäst auf und entzündeten dieses, um sich Marshmallows zu rösten. Besorgte Anwohner beobachteten das Treiben und informierten die Polizei. Diese konnte die "Herren" und eine 13jährige Begleiterin schnell ausfindig machen und das Feuerchen löschen. Den Jugendlichen war die Brisanz ihres Handelns nicht bewusst. Aufgrund der zurückliegenden Trockenheit und daraus resultierender mittlerer Waldbrandgefahrenstufe hätte leicht ein unkontrollierbarer Flächenbrand entstehen können. Letztlich brannte eine Fläche von etwa einem Quadratmeter, zudem wurden weitere Stellen des Grases angesengt. Mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung im Gepäck wurden die beiden Naschkatzen an ihre Eltern übergeben. (MF)

