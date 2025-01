Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Busfahrer verursacht Unfälle und fährt weiter - Polizei sucht Geschädigte

Heidelberg (ots)

Am Montag befuhr ein Reisebus die Klingenteichstraße von der Altstadt in Richtung Molkenkur. Um kurz nach 14 Uhr passierte das Fahrzeug eine Fahrbahnverengung. Dabei missachtete der 51-jährige Busfahrer den Vorrang einer entgegenkommenden 32-jährigen Skoda-Fahrerin. Im Vorbeifahren streifte der Bus das Auto am Außenspiegel und am hinteren Kotflügel. Trotz des von ihm verursachten Unfalls fuhr der 51-jährige weiter. Die Autofahrerin wendete und versuchte den Busfahrer mittels Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Dieser hielt allerdings erst im Molkenkurweg an. Auf seiner Fahrt blieb der Bus zumindest an einem weiteren, bislang unbekannten Fahrzeug hängen. Dadurch gingen zwei Seitenscheiben am Bus zu Bruch. Warum der 51-Jährige trotz der erheblichen Schäden an seinem Fahrzeug weiterfuhr, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf eine Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit liegen bislang nicht vor. Die Gesamthöhe des entstandenen Schadens ist bis dato nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Fahrerflucht in mehreren Fällen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere geschädigte Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

