Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Jahresrückblick Einheit Falkenhagen

Bild-Infos

Download

Lügde-Falkenhagen (ots)

Am Samstag, den 02.11.2024 fand der Jahresrückblick der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Falkenhagen statt. Im Jahr 2024 absolvierten die Kameradeninnen und Kameraden der Einheit Falkenhagen gesamt 2808 Stunden. Die geleisteten Stunden teilen sich auf, in Einsatzstunden, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Unterricht- und Übungsstunden sowie Eigenleistungsstunden.

Einheitsführer Holger Moseke bedankte sich bei allen Kameraden/innen für Ihre Bereitschaft.

Ein Highlight des Abends war der Bericht über den aktuellen Baufortschritt des neuen Löschfahrzeugs kurz MLF. Speziell hierfür wurde ein Großteil der Eigenleistungsstunden investiert. Nach 2 Jahren Planung, soll das neue Fahrzeug noch Ende November 2024 ausgeliefert werden. Holger Moseke sprach hier nochmal seinen Dank an die Politik den Rat der Stadt Lügde sowie der Leitung der Feuerwehr aus.

Der Leiter der Feuerwehr Lügde, Maik Paskarbeit lobte die Gruppe in seinen Grußworten. "Der Zusammenhalt und die Kameradschaft funktionieren in Falkenhagen einfach!" so der Leiter. Weiterhin bedankte sich Maik Paskarbeit bei der Einheit Falkenhagen für die Instandsetzung der Fahrzeughalle, welche vor 3 Wochen neu gestrichen wurde.

Gerhard Schröder, neuer Ortsbürgermeister in Falkenhagen bedankte sich für den Freiwilligen Einsatz der Kameraden/innen in Falkenhagen. "Ich gucke positiv nach vorne, wenn ich sehe das auch der Nachwuchs gesichert ist." So der Ortsbürgermeister. Er wünschte allen Kameraden/innen immer gutes Gelingen und mögen immer alle heile von Ihren Einsätzen nach Hause kommen.

Unter dem Punkt verschiedenes gab Holger Moseke bekannt, dass er zum 31.12.2024 sein Amt als Einheitsführer nach 25 Jahren an Christoph Schröder und Niels Weber abgibt. Auch Annette Schrader gibt Ihr Amt als Protokoll- und Schriftführerin nach 25 Jahren ab.

Die Löscheinheit Bedankte sich mit bei den beiden Kameraden/innen für Ihre geleistete Arbeit.

"25 Jahre im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr in Führender Position, danke allein zu sagen reicht da nicht. Ihr habt beide unsere hohe Anerkennung und Respekt." So der Stellvertretende Einheitsführer Christoph Schröder.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell