Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewalttätige Ruhestörer

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fühlte sich ein 36-Jähriger in Gera-Debschwitz durch die laute Musik seiner Nachbarn in seiner Nachtruhe gestört. Daraufhin suchte er das Gespräch und bat um Ruhe. Anstatt die Musik leiser zu stellen, attackierten der Nachbar und dessen Freund den Mann gemeinschaftlich und schlugen auf ihn ein. Dabei erlitt der 36-Jährige Gesichtsverletzungen. Die Polizei wurde umgehend informiert und traf die beiden Tatverdächtigen in ihrer Wohnung an. Die Ruhe konnte wiederhergestellt werden, doch die beiden Männer müssen sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.(AD)

