Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Maskierte Täter dringen in Wohnung ein

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend, den 07.03.2025 gegen 21:30 Uhr drangen fünf bisweilen unbekannte, männliche Täter durch Eintreten der Wohnungstür in die Wohnung des 36-jährigen Geschädigten in dem Otto-Grotewohl-Ring ein. Einer der maskierten Täter schlug unvermittelt auf den Geschädigten ein und verletzte diesen dabei leicht, während ein weiterer zielgerichtet ein Schubfach in einem Schrank öffnete und aus diesem Tabakwaren in einem Gesamtwert von ca. 150,- Euro entwendete. Nachdem dies geschehen war verließen die Täter die Wohnung wieder in unbekannte Richtung. Aufgrund des zielgerichteten Vorgehens und der allgemeinen Tatbegehung kann vermutlich von einer Beziehungstat oder einer gemeinsamen Vorgeschichte ausgegangen werden, jedoch ist dies noch Gegenstand der Ermittlungen. Vor Ort wurde umgehend eine Fahndung nach den Tätern im umliegenden Bereich eingeleitet und durch die Kriminalpolizei Gera die Tatortarbeit durchgeführt. Gegen die fünf unbekannten Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des begangenen Wohnungseinbruchsdiebstahls und der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. <MS>

