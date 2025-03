Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler in Großebersdorf

Greiz (ots)

Großebersdorf. Am Freitag den 07.03.2025 ereignete sich gegen 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in der Ortslage Großebersdorf. Der Unfallverursacher, ein 18-jähriger Fahranfänger, befuhr mit seinem PKW, Mercedes die B175 aus Richtung Lederhose kommend, in Richtung Großebersdorf, als dieser im Kreuzungsbereich der B2 und der B175 die Vorfahrt der zweiten Unfallbeteiligten, welche die B175 aus Richtung Gera kommend befuhr, missachtete und folglich mit dieser im Kreuzungsbereich kollidierte. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, jedoch glücklicherweise kein Personenschaden. <MS>

