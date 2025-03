Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzte Moped Fahrerin nach Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag, den 07.03.2025 ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Poststraße in Greiz ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 16-jährige Moped Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Moped Fahrerin wollte zur Unfallzeit den ebenfalls Unfallbeteiligten PKW überholen, hatte auch bereits den Überholvorgang begonnen, als der PKW Fahrer die neben sich befindliche Moped Fahrerin übersah, nach links abbiegen wollte und so folglich mit dem Moped kollidierte. Durch die Kollision kam die Moped Fahrerin zu Fall und verletzte sich dabei leicht am Beim. Weiterhin wurde das Moped durch den Unfall beschädigt, wobei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell