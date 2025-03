LPI-G: Körperverletzung

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 87-jähriger Mazda-Fahrer bemerkte gestern Mittag (05.03.205) beim Ausfahren aus einer Tankstellenausfahrt in der Pappelstraße den anfahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Seat (Fahrer 34) offenbar zu spät, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Zum Glück wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Autos Sachschaden. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr