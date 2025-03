Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Altenburg (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kamen am 07.03.2025 früh gegen 06:30 Uhr auf dem Parkplatz bei der Brüderkirche zum Einsatz, nachdem eine tätliche Auseinandersetzung unter mehreren Personen mitgeteilt worden war. Nach bisherigen Ermittlungen waren dort acht Personen in Streit geraten und hatten anschließend mit Fäusten aufeinander eingeschlagen. Die Polizei ermittelt derzeit zum Tatgeschehen und bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 25086447 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell