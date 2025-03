Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt auf B 92

Greiz (ots)

Greiz. Am 07.03.2025 gegen 00:10 Uhr wollten Beamte der PI Greiz in Weida einen PKW Golf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Beim Versuch das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte der Fahrer dieses stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten verfolgt und über Funk umliegende Streifenwagen zur Unterstützung herbeigerufen. Die Verfolgungsfahrt setzte sich auf der B92 bis zum Daßlitzer Kreuz fort. Kurz vor dem Daßlitzer Kreuz wurde durch hinzugezogene Polizeikräfte eine "Stop Stick " Sperre errichtet, über welche das Fahrzeug fuhr und somit in Folge kontrolliert, wegen Luftverlust der Reifen, gestoppt wurde. Im Fahrzeug saß ein 20-jähriger, welcher einräumte keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Eine Fahndungsüberprüfung ergab, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war, da es nach dem Kauf nicht bezahlt wurde. Weiterhin war das Fahrzeug nicht zugelassen und auch nicht versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren nicht für das Fahrzeug ausgegeben und standen in Fahndung. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen, später aber durch den Staatsanwalt wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, damit es zu einem späteren Zeitpunkt an seinen Besitzer herausgegeben werden kann. Gegen den 20-jährigen wird umfangreich ermittelt, da er sich wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten muss. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell