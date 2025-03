Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat im Visier

Gera (ots)

Gera: Ein Zigarettenautomat, welcher an der Straßenbahnhaltestelle in der Franz-Stephan-Straße / Zeulsdorfer Straße aufgestellt war, geriet gestern Abend (05.03.2025) ins Visier von unbekannten Tätern. Gegen 22:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte das Geschehen mit. Dabei erwähnte der Zeuge, zwei Männer im Tatzusammenhang bemerkt zu haben. Offenbar mit bislang unbekannter Pyrotechnik sprengten die Täter den Automaten, sodass dieser beschädigt wurde. Ob sie in der Folge Beute in Form von Zigaretten oder Bargeld machten, ist bislang unklar. Im Anschluss der Tat entfernten sich die Täter, wobei sie nach Auskunft des Zeugen vermutlich mit einem Fahrzeug flüchteten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Ermittlungen übernahm die Geraer Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern bzw. zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0058607/2025). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell