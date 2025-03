LPI-G: Motorhaube beschmiert

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte verschafften sich in den letzten Tagen unberechtigt Zutritt zum Marstall, wobei sie an der Tür Sachschaden verursachten. In der Folge besprühten die Täter mehrere Fenster mit grüner und schwarzer Farbe und sorgte für noch mehr Sachschaden. Bemerkt wurde das Geschehen am 04.03.2025, wobei keine Hinweise zu den Tätern vorliegen. Die Altenburger Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0056595/2025) nun dazu und nimmt Zeugenhinweise ...

mehr