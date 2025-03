LPI-G: Unfall mit Folgen

Greiz (ots) - Seelingstädt. Zwischen dem 03.03.2025, ca. 17:00 Uhr und dem 04.03.2025, ca. 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße in Braunichswalde geparkten LKW zu stehlen. Die Täter brachen dabei in das Führerhaus des LKW ein und versuchten das Kontrollgerät des LKW zu manipulieren. Aus unbekannten Gründen gelang dies aber nicht, sodass die Täter unverrichteter Dinge sich entfernten. Am ...

