LPI-G: Beendigung der Öffenlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Gera (ots) - Gera: In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (04.03.2025) führte die Kriminalpolizeiinspektion Gera in enger Zusammenarbeit mit weiteren Thüringer Polizeieinheiten umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in und um Gera durch. Grundlage für die Einsätze waren richterliche Beschlüsse des Amtsgerichts Gera. Die Maßnahmen richteten sich gegen ...

mehr