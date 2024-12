Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am 11.7. gegen 17:40 Uhr in einer Drogerie in Lüdenscheid sucht die Polizei nun mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen, die mehrere hochwertige Parfüms im vierstelligen Warenwert entwendet haben. Wer kann Angaben zu den Personen machen? Die Bilder sind unter https://polizei.nrw/fahndung/154147 im Fahndungsportal zu finden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell