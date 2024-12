Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Schlägerei - E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots)

Wegen einer Schlägerei rückte die Polizei am Samstagnachmittag zum Karnacksweg aus. Gegen 16.30 Uhr kam es auf einem Hinterhof zu einem Streit um ein angeblich falsch geparktes Fahrzeug. Der Streit zwischen dem 25-jährigen Fahrer und einem 28-Jährigen eskalierte. Die Männer beschuldigen sich gegenseitig, geschlagen und gewürgt zu haben. Vier Zeugen versuchten zu schlichten und bekamen ebenfalls Schläge. Die Polizei schrieb Strafanzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung.

Unbekannte sind am Samstagmorgen zwischen 9.45 und 11.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sophie-Scholl-Straße eingebrochen. Die Täter öffneten die Wohnungstür gewaltsam und entwendeten Schmuck. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Freitag zwischen 7.30 und 8.30 Uhr wurde aus dem Flur eines Elisabethstraße ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Aus einem am Dohlenweg geparkten Pkw wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen, 5 Uhr, ein Rucksack gestohlen.

Die Tür des Bismarckturms wurde aufgebrochen. Ein aufmerksamer Passant entdeckte am Freitagmorgen die offenstehende Tür und informierte die Polizei.

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitagabend kurz vor 20 Uhr auf der Baarstraße einen Pkw-Fahrer. Der 25-jährige Mann mit afghanischer Nationalität, gemeldet in Münster, zeigte den Beamten einen polnischen Führerschein vor. Der Führerschein wies diverse Fälschungsmerkmale auf. Eine Abfrage ergab, dass in Polen keine Fahrerlaubnis vorliegt. Da der 25-Jährige auch noch diverse Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte, baten ihn die Beamten zum Drogenvortest, der positiv ausfiel. Er musste seinen Wagen stehenlassen und mitkommen zur Blutproben-Abnahme. Er bekam Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln. Die Polizei stellte die Führerschein-Fälschung sicher und untersagte die Weiterfahrt.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen Verkehrsteilnehmer auf dem Theodor-Heuss-Ring. Auch der 30-jährige Iserlohner zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Vortest fiel positiv aus auf mehrere Drogen. Die Beamten brachten ihn zur Blutproben-Abnahme zur Wache und untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Am Sonntagnachmittag um 15.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 32-jährigen Pkw-Führer auf der Peterstraße. Auch er zeigte die typischen Anzeichen auf Drogenkosum; ein Vortest bestätigte diesen Eindruck und schlug an auf verschiedene Drogen. Der Fahrer versicherte, vor zehn Jahren zuletzt Cannabis konsumiert zu haben. Er musste trotzdem mitkommen zur Abgabe einer Blutprobe.

Am Sonntag um 1.50 Uhr fiel einer Polizeistreife am Schapker Weg ein Pkw wegen einer auffälligen Fahrweise auf. Als der Wagen und der Streifenwagen vor einer Ampel nebeneinander anhielten, sahen die Polizeibeamten, dass die Fahrerin mit dem Handy in der Hand telefonierte. Als sie die Fahrerin anhielten, bemerkten sie Anzeichen auf Drogenkonsum. Auf die entsprechenden Vorhalte reagierte die 25-Jährige relativ aggressiv. Sie wurde mitgenommen, damit ihr ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe abnehmen konnte. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt. In allen Fällen wurden Anzeigen erstellt wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln.

Die Polizei musste am Wochenende drei Wohnungseinbrüche in Letmathe aufnehmen. Zwischen 11.30 und 20.45 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Wohnung Op Lückenkamp auf. Die Täter erbeuteten diverse Schmuckstücke und verteilten auf ihrer Flucht verschiedene Gegenstände im Garten der Bewohner.

Auch am Hirtenweg hebelten Einbrecher am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr ein Fenster auf, durchwühlten alle Räume und entwendeten Schmuck. Ein Zeuge hatte zwischen 18.30 und 19 Uhr Geräusche aus der Wohnung gehört.

In der Nacht zum Freitag gab es bereits einen Einbruch Am Südenberg. Auch dort verschafften sich die Täter über die Rückseite Zugang zu dem Wohnhaus. Sie durchwühlten die Möbel und entwendeten Schmuck.

Die Polizei sicherte in allen drei Fällen Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0. Ebenfalls eingebrochen wurde im Laufe der vergangenen Woche in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage Windhügel Auf der Emst. Der oder die Täter entwendeten einen DVBT-Tuner. Entdeckt wurde der Einbruch am Sonntagmittag. (cris)

