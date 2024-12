Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckerei - Taschendiebe

Hemer (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und heute Morgen in eine Bäckerei an der Hauptstraße eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld.

Taschendiebe haben am Freitag wieder in Hemer zugegriffen. Gegen 14 Uhr kaufte eine 69-jährige Frau in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße ein. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie ihre Handtasche an der Schulter getragen. Noch während des Einkaufs fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. In der Hoffnung, dass sie die Börse zu Hause vergessen hätte, fuhr sie zunächst nach Hause. Dort musste sie feststellen, dass es offenbar doch ein Diebstahl war: Denn der Täter hat postwendend die ebenfalls im Portemonnaie steckende Bankkarte zu Einkäufen genutzt und damit einen hohen Schaden für die Frau verursacht. Sie machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Dort stand derweil bereits Opfer Nr. 2: Gegen 14.20 Uhr kaufte eine 79-jährige Hemeranerin in einem Discounter an der Mendener Straße ein. Wie sie später der Polizei berichtete, trug sie ihre Handtasche an der Schulter. Noch während sie ihre Waren einsammelte, fiel ihr auf, dass die Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. Darin steckten Bargeld, persönliche und amtliche Papiere sowie Versichertenkarten. Vom Laden aus machte sich die Bestohlene direkt auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Beide Frauen hatten keinerlei verdächtige Beobachtung gemacht. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben. Überall, wo sich viele Menschen aufhalten, sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper verwahrt werden. Einkaufswagen, Rollatoren oder Außentaschen von Jacken sind die schlechtesten Aufbewahrungsorte. Wer das Risiko mindern will, sollte gut überlegen, ob er wirklich alle seine Bank- und Kreditkarten und hohe Geldsummen immer dabeihaben muss. Keinesfalls dürfen PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Die Täter gehen sonst sofort mit Bankkarten an den nächsten Geldautomaten und buchen hohe Summen ab, bevor die Betroffenen überhaupt bemerkt haben, dass sie bestohlen wurden. Handtaschen sollten mit dem Reißverschluss am Körper getragen werden. Im Fall eines Diebstahls von Bankkarten sollten Betroffene sofort ihre Bank anrufen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei kann eine zusätzliche KUNO-Sperrung veranlassen. Dies verhindert den Einsatz einer abhanden gekommenen Bankkarte im Lastschriftverfahren. Diese Bezahlmethode wird vielfach im Einzelhandel eingesetzt. Zu dem Verlust von Geld kommt für die Betroffenen der Aufwand, verlorene Papiere, Fahrausweise oder Bescheinigungen neu zu beantragen. (cris)

