Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abfallbrand, Tritte und Diebstahl

Werdohl (ots)

Abfallbrand

Unbekannte haben am Freitag um 15:15 Uhr einen Abfallbehälter am Bahnhofsplatz angezündet. Die Feuerwehr löschte den brennenden Inhalt, ein Schaden entstand nicht.

Zeugensuche nach Tritten

Ein 24 Jahre alter Neuenrader wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 1:20 Uhr von mehreren Personen am Friedrich-Kessler-Platz verletzt. Ursprung waren nach ersten Erkenntnissen womöglich Streitigkeiten in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße, der Neuenrader wollte die Kneipe verlassen und auf ein Taxi warten. Im Freien dauerte der Konflikt mit drei unbekannten Männern an, alle drei waren 17-20 Jahre alt und dünn, einer trug eine weiße Jacke. Der 24-Jährige wurde von einer Person mit einer Glasflasche geschlagen, alle drei traten auf den Geschädigten ein, der zu Boden fiel. Danach liefen die die Personen zu Fuß davon, ein Rettungswagen brachte den alkoholisierten Neuenrader in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise, diese nimmt die Dienststelle in Werdohl unter der -93990 entgegen.

Diebe gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zwischen 22:30-01:00 Uhr einen Lautsprecher vom Weihnachtsmarkt an der Brünninghausstraße entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise und ermittelt wegen Diebstahls. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell