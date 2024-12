Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Hallo-Papa"-Trick - Falsche Gewinnversprechen - E-Scooter gestohlen - Schläge auf der Tanzfläche

Menden (ots)

Mit dem "Hallo-Papa"-Trick hat ein Unbekannter einen 68-jährigen Mendener um sein Geld gebracht. Angeblich sei sein Handy ins Klo gefallen, er könne nun keine Überweisungen mehr mache. Deshalb bat er um drei hohe Überweisungen: Ein 68-jährige Mendener glaubte, dass sein Sohn ihm von seinem neuen Handy eine Nachricht geschickt hatte. In diesem Fall lief die Kommunikation nicht nur per Messenger. Der Mendener rief den Bittsteller sogar zurück. Doch er konnte den vermeintlichen Sohn am anderen Ende wegen diverser Störgeräusche kaum verstehen. Also kam er der Bitte nach und transferierte zwei hohe Geldbeträge. Erst danach tat er das, wozu die Polizei immer in solchen Fällen rät: Er versuchte, seinen Sohn unter der alten Nummer zu erreichen - auf dem Handy, das angeblich ins Klo gefallen war. Unter der Nummer meldete sich der echte Sohn und beteuerte, dass er keine Überweisungen verlangt habe. Deshalb wandte sich der Mendener an die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Am Samstag, kurz nach 20 Uhr, wurde am Malvenweg ein E-Sccoter gestohlen. Nach Angaben des Eigentümers hatte er sein Fahrzeug nur "kurz" abstellen wollen. Nach etwa fünf Minuten kehrte er zurück und fand den E-Scooter nicht mehr.

Eine Mendenerin hat in der vergangenen Woche einen Anruf bekommen, der nur im ersten Augenblick froh stimmen könnte: Sie sollte angeblich 38.500 Euro gewonnen haben. Ein gepanzertes Fahrzeug werde ihr den Geldkoffer bringen, verkündete ein Anrufer. Sie bekomme einen Code, um den Koffer öffnen zu können. Die einzige Voraussetzung sei, dass sie die Auslieferung bezahlen müsse. Sie sollte dazu Wertgutscheine kaufen und die Codes am Telefon durchgeben. Die Frau machte sich gleich auf den Weg: Allerdings nicht zur nächsten Tankstelle, sondern zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei nimmt diesen Anruf zum Anlass, noch einmal vor Gewinnspiel-Betrügern zu warnen. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen. Kein seriöser Gewinnspiel-Veranstalter wird Gebühren für einen Geldtransport verlangen. Allein schon das Verlangen, Gebühren in Geldwertkarten zu bezahlen, sollte alle Alarmglocken schrillen lassen.

Auf der Tanzfläche einer Diskothek kam es am Samstag gegen 0.45 Uhr zu einer Schlägerei. Ein 33-jähriger wurde angeblich angegriffen. Ein 55-jähriger Kollege stellte sich dazwischen und bekam ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Die stark alkoholisierten Geschädigten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (cris)

