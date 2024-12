POL-MK: Diebstahl aus Pkw - Randalierer - E-Scooter-Fahrer unter Drogen

Hemer (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und heute Morgen in eine Bäckerei an der Hauptstraße eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld. Taschendiebe haben am Freitag wieder in Hemer zugegriffen. Gegen 14 Uhr kaufte eine 69-jährige Frau in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße ein. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie ihre Handtasche an der Schulter getragen. Noch während des Einkaufs ...

mehr